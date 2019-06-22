لاغتيست يقلل من شأن مغنيي الراب المنخرطين في حرب الكلاشات: صغار فعقلهم!

عبر الفنان المغربي الفرنسي “لاغتيست”، اليوم السبت، عن موقفه من موجة “الكلاشات” التي اجتاحت عالم الراب بالمغرب مؤخرا، مقلقلا من شأن الفنانين الذين ينخرطون فيها.

وقال “لاغتيست” في الندوة الصحفية الخاصة بحفله في مهرجان موازين إيقاعات العالم، ردا على سؤال “اليوم24” إنه يرى أن الموسيقى التي يحتاجها الشباب حاليا هي الموسيقى الهادفة التي تحمل رسالة.

وأضاف لاغتيست: “لي كيكلاشي كيبان صغير فعقلو”.

وأكد لاغتيست أن البعد والغربة هما سببان يمنعان لحدود الساعة التعامل مع الرابور المغربي الحاري، الذي قدم له الدعم وضمه لشركة الإنتاج التي يتعامل معها.

يذكر أن لاغتيست يلتقي مساء سهرة السبت، مع جمهوره، على منصة السويسي الخاصة بالموسيقى الغربية.

Advertisements