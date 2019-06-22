المغرب: انطلاق مهرجان موازين بحضور جماهيري كبير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مساء أمس الجمعة، الدورة الثامنة عشرة من مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي يُعتبر أكبر حدث فني ينظمه المغرب سنويا يجمع نجوم الغناء والموسيقى من أنحاء العالم، وفق ما أوردت وكالة "روتيرز" للأنباء.

وافتتح هذه الدورة المغني المغربي محمد رضا والمغنية اللبنانية كارول سماحة، في حفل أُقيم على مسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية، والذي سيستضيف خلال الأيام القادمة مجموعة من النجوم العرب بينهم اللبنانية ميريام فارس، والفلسطيني محمد عساف، والأردنية ديانا كرزون، والإماراتي حسين الجسمي.

ويستضيف المسرح اليوم السبت، حفلا للمغنية السورية ميادة الحناوي.

أما جمهور مسرح محمد الخامس بالرباط فكان على موعد مساء الجمعة مع فرقة باليه فلامينكو دي أندلوسيا من إسبانيا، التي قدمت عرضا شيقا جمع بين الموسيقى والأداء الحركي الرشيق.

Advertisements

وعلى مسرح السويسي كان الموعد مساء الجمعة مع المغني الكولومبي جي بالفين والمغنية الإسبانية روزاليا بينما قدمت فرقة بي.سي.يو.سي من جنوب أفريقيا حفلها على مسرح أبو رقراق.

وكان التفاعل الأكبر من جمهور المهرجان مع الأغنية الشعبية المغربية والتي حضرت بقوة في الافتتاح بصوت مصطفى بروكون وزهيرة الرباطية على مسرح شاطئ سلا.

ويشمل برنامج مهرجان موازين الذي يمتد حتى 29 حزيران/ يونيو، ويقام تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس أكثر من 100 حفل بمشاركة نحو 1600 من المغنين والعازفين والراقصين. وتجذب أنشطة وفعاليات المهرجان في كل عام مئات الآلاف من الحضور من داخل المغرب وخارجه.