شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ناشط سياسي يشيد بالإمارات ويفضح مؤامرات الحوثي بالجنوب والان مع التفاصيل

طالب أحد النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في مقطع فيديو أبناء الجنوب والمرابطين بالجبهات بأن يكتفوا بالتحرير وبحدود البلاد.

وأضاف الناشط بأن هناك حملات موجهة ضد الإمارات من قبل الحوثي وأعوانه، في الوقت الذي تضحي فيه الإمارات بجنودها البواسل في أرض المعارك.

وكشف بأنه يجب أن يقف أهل الجنوب مع التحالف العربي والإمارات ضد الحوثي، في الوقت الذي أجمع فيه العرب بان إيران هي العدو الأول.

وأكد هناك هذة الحملات المغرضة ضد الإمارات لم تنال منها في الوقت الذي تناطح فيه السحاب بأنجازاتها على أرض اليمن من مساعداتها التي ظهرت على أرض الواقع.