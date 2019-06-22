شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة "العسكرية الثانية" تنفي علاقتها بالتسجيل لتجنيد جديد والان مع التفاصيل

نفت قيادة المنطقة العسكرية الثانية علاقتها بالتسجيل لتجنيد جديد يتم تداوله بالآونة الأخيرة. وقال القيادة، في بيان لها: لا يوجد حاليا أي تسجيل جديد للتجنيد ، وفي حال تم فتح التسجيل للتجنيد سيتم إطلاع الجميع على ذلك لإشراك جميع فئات المجتمع حسب الأطر المعروفة. وثمنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية دور قواتها في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في مديريات ساحل حضرموت

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