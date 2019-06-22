شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرنا: سماع اطلاق رصاص بالقطن إثر خلاف قبلي والان مع التفاصيل

أفادت مصادر، بأنه سُمع صوت اطلاق ناري بمديرية القطن التابعة لوادي حضرموت.

وقالت المصادر أن الحادثة وقعت على خلفية نزاع قبلي في منطقة بابكر بمدينة القطنة.

وأكدات المصادر، أن خلافا على قطعة أرض بين قبيلتي بابكر وباشادي تسبب بنشوب اطلاق رصاص حي جوا دون ذكر اية إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تدخلت في الواقعة واعتقلت عددا من أبناء القبيلتين.