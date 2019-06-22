بالوثيقة.. نائبة توجه سؤالاً برلمانياً لأمينة بغداد بشأن سكن المفتش السابق

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وجّهت النائبة عالية نصيف، السبت، سؤالاً برلمانياً إلى أمينة بغداد ذكرى علوش بشأن تخصيص دار سكن إلى المفتش السابق للأمانة.
وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها الخليج 365، أنه "استناداً للمادة (50/51) من النظام الداخلي لمجلس النواب، توجيه السؤال البرلماني التالي لأمينة بغداد وتحديد جلسة للإجابة عنه داخل قبة البرلمان". وتساءلت نصيف بحسب الوثيقة "ما السند القانوني لتخصيص دار سكن لـ سجاد معتوك المفتش السابق لأمانة بغداد داخل متنزه الزوراء وقيام ثلاث دوائر من الامانة بتوسيع الدار وترميمه وتأثيثه بمبلغ لا يزيد على خمسمائة مليون من ميزانية هذه الدوائر( المال العام) مع إضافة مساحة (200م) مربع كحديقة لتكون المساحة الكلية هي (4000) متر مربع؟".
وكانت أمانة بغداد قد نفت، الثلاثاء الماضي، منح دار سكني بمساحة كبيرة الى المفتش العام السابق.
وكانت أمانة بغداد قد نفت، الثلاثاء الماضي، منح دار سكني بمساحة كبيرة الى المفتش العام السابق.
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