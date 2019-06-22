الخليج 365 تنشر نص مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي

تنشر وكالة الخليج 365، نص مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، وجاء ذلك بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا لاكحام البند اولا من المادة 61 والبند ثالبثا من المادة 73 من الدستور.

وادناه نص مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي:

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