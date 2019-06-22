مقتل واصابة 10 عمال بهجوم قرب مطار العريش المصري

وأشار شهود عيان، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن "مسلحين أطلقوا النار على سور مطار العريش، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين العاملين المدنيين في المطار".

من جهتها، طوقت الشرطة المكان بحثا عن منفذي إطلاق النار.