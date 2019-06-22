مقتل واصابة 10 عمال بهجوم قرب مطار العريش المصري

أفادت مصادر مصرية محلية، السبت، بأن مجهولين شنوا هجوما مسلحا على عمال مدنيين قرب مطار العريش الدولي بمحافظة سيناء، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين حالة بعضهم حرجة.
وأشار شهود عيان، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن "مسلحين أطلقوا النار على سور مطار العريش، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين العاملين المدنيين في المطار".
من جهتها، طوقت الشرطة المكان بحثا عن منفذي إطلاق النار.
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