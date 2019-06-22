رفع رمانة يدوية موضوعة على باب عمارة سكنية في الكرادة

أفاد مصدر أمني، السبت، بأن مكافحة المتفجرات رفعت رمانة يدوية موضوعة على باب عمارة سكنية في الكرادة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت، اليوم، من رفع رمانة يدوية كانت مربوطة على باب بناية سكنية بالقرب من ماكسي مول ضمن منطقة الكرادة".
وأضاف أن "الرمانة اليدوية عُثر بجانبها على ورقة تهديد لأحد الأشخاص الساكنين في العمارة"، مبيناً أنه "تم رفع الرمانة تم دون اي اصابات تذكر".
وأضاف أن "الرمانة اليدوية عُثر بجانبها على ورقة تهديد لأحد الأشخاص الساكنين في العمارة"، مبيناً أنه "تم رفع الرمانة تم دون اي اصابات تذكر".
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