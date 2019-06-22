محافظة بغداد تعلن انطلاق حملة بناء 160 مدرسة وتأهيل 600 أخرى

أعلن معاون محافظ بغداد لشوؤن الخدمات صبار المساري، اليوم السبت، إنطلاق حملة لبناء واعمار 160 بناية مدرسية، بالاضافة الى استئناف العمل بالمشاريع التربوية المتوقفة.
واضاف أنه "سيتم استئناف العمل بكل المشاريع المدرسية المتوقفة نتيجة الأزمة المالية والبالغ عددها 40 مشروعا"، لافتا الى ان "محافظة بغداد أنجزت 10 مدارس من المشاريع المتوقفة، وسيتم الاعلان عن انجاز البقية خلال الايام المقبلة".
كما كشف المساري عن "انطلاق حملة لترميم وتأهيل كبرى ستشمل 600 مدرسة وتتضمن تنفيذ اعمال التسطيح والاسيجة والصحيات والكهربائيات وغيرها"، مشيرا الى ان "هذه العملية ستتركز على المدراس الواقعة في اطراف العاصمة".
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