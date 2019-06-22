محافظة بغداد تعلن انطلاق حملة بناء 160 مدرسة وتأهيل 600 أخرى

وقال المساري، بحسب بيان للمحافظة تلقت الخليج 365 نسخة منه،، إنه "تم الانطلاق بخطة حملة خدمة بغداد شرف لنا التربوية التي تتضمن بناء 160 مدرسة بواقع 12 - 18 صفّاً، وستتوزع في مناطق المركز والأطراف بهدف فك ازدواج الدوام الثنائي والثلاثي".واضاف أنه "سيتم استئناف العمل بكل المشاريع المدرسية المتوقفة نتيجة الأزمة المالية والبالغ عددها 40 مشروعا"، لافتا الى ان "محافظة بغداد أنجزت 10 مدارس من المشاريع المتوقفة، وسيتم الاعلان عن انجاز البقية خلال الايام المقبلة".

كما كشف المساري عن "انطلاق حملة لترميم وتأهيل كبرى ستشمل 600 مدرسة وتتضمن تنفيذ اعمال التسطيح والاسيجة والصحيات والكهربائيات وغيرها"، مشيرا الى ان "هذه العملية ستتركز على المدراس الواقعة في اطراف العاصمة".