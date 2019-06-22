قيادي بالمعارضة الإيرانية: سقوط نظام الملالي أصبح وشيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علي جعفر زاده، نائب مدير مكتب واشنطن التابع للمقاومة الإيرانية، إن التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية أثبتت أن النظام الإيراني يصبح أكثر حمقًا وأكثر شراسة عندما لا تتم مواجهته بالحزم والحسم.

وأضاف زاده على هامش مظاهرات الجالية الإيرانية في واشنطن أن الآلاف من الإيرانيين جاءوا من جميع أنحاء الولايات المتحدة لقول شيء واحد وهو "إيران لديها حل والحل هو الشعب الإيراني" والتغيير أصبح وشيكًا، إنهم يقولون إن هناك بديلًا للنظام الإيراني وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تترأسه السيدة مريم رجوي.

زاده أكد أن هناك خطة تسمى خطة الـ10 نقاط من أجل مستقبل إيران، وهم يطالبون المجتمع الدولي بفعل شيء واحد وهو أن يكون حازما وحاسما في مواجهة النظام الإيراني، إنها الطريقة الوحيدة التي يفهمها هذا النظام.