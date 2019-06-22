قتلى وجرحى بتفجير استهدف سيارة للجيش الصومالي في مقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي ثلاثة من القوات الحكومية الصومالية مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح، السبت، في تفجير استهدف سيارة تابعة للجيش في منطقة "ويدو" بالعاصمة مقديشو، وفق شهود عيان.
وذكر أحد شهود العيان لـ"العين الإخبارية" أن ثلاثة من القوات الحكومية قتلوا في انفجار لغم أرضي دمر سيارة عسكرية كانوا على متنها في ضاحية بمقديشو، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة تم نقلهم على أثرها إلى المستشفى.
وأكد مسؤول أمني بالمنطقة في تصريح صحفي للإعلام المحلي أن السيارة العسكرية المستهدفة كانت في طريقها إلى العاصمة مقديشو قادمة من إقليم شبيلي السفلي جنوب العاصمة ضمن قافلة عسكرية تابعة للجيش الصومالي.
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار، وفق بيان نشرته الحركة في موقع إخباري محسوب عليها.
من ناحية أخرى، اغتال مسلحون مجهولون المقدم محمد حسين طقني في ناحية هدن وسط العاصمة مقديشو ولاذوا بالفرار قبل أن تصل القوات الحكومية متأخرة إلى مكان الحادث.
ولم تعلق السلطات الحكومية حتى الآن على اغتيال المقدم طقني، فيما تبنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن حادث الاغتيال.
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