إيران تقول إن مجالها الجوي آمن تماما

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طائرة استطلاع أمريكية من طراز جلوبال هوك نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن منظمة الطيران المدني الإيرانية قولها يوم السبت إن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية آمن أمام شركات الطيران وذلك وسط تصاعد للتوتر بين طهران وواشنطن. ونسبت إلى رضا جعفر زاده المتحدث باسم المنظمة قوله ”المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق الخليج الفارسي ومسارات الرحلات الأخرى آمن تماما“. وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أصدرت أمرا طارئا يوم الخميس يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

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