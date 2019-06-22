وزير دولة بريطاني الاحد في طهران لبحث التوتر في الخليج

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امرأة تمر أمام جدار السفارة الأميركية سابقا في طهران في 22 يونيو 2019

يزور وزير دولة في الخارجية البريطانية إيران الأحد ليبحث مع مسؤولين إيرانيين كبار التوتر المتصاعد في الخليج، كما أعنلت السبت الخارجية البريطانية.

وسيطلب وزير الدولة المكلف ملف الشرق الأوسط أندرو موريسون "خفض حدة التوتر بصورة عاجلة" في هذه الأزمة. وقالت الخارجية البريطانية في بيان إنه سيعرب أيضا عن قلق لندن "لسلوك طهران في المنطقة وتهديدها بوقف الالتزام بالاتفاق النووي الذي تبقى بريطانيا ملتزمة به كليا".

وأضاف البيان "في هذه المرحلة من التوتر الاقليمي المتنامي وخلال فترة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي تعطي هذه الزيارة فرصة لمواصلة حوار منفتح وصريح وبناء مع الحكومة الإيرانية".

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات ضد إيران باعتبارها "غير متناسبة" مع إسقاط طهران الخميس طائرة مسيّرة أميركية، لكنه أبقى على تهديداته بالرد.

وحذر الجيش الإيراني السبت الولايات المتحدة من أن أي هجوم على أراضي إيران ستكون له عواقب مدمرة على المصالح الأميركية في المنطقة.

ويحاول الأوروبيون انقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015. ولندن من الدول الموقعة على هذا الاتفاق، إلى جانب الولايات المتحدة. لكن واشنطن انسحبت منه وعاودت فرض عقوبات على إيران.