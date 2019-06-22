​الخارجية الأمريكية تنفي توجيه ترامب رسالة إلى إيران عبر عُمان

نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أرتاغوس، صحة التقارير التي زعمت إرسال واشنطن، رسالة إلى إيران عبر وسيط عماني، على خلفية إسقاط طائرة دون طيار أمريكية فوق مضيق هرمز.

وقالت أورتاغوس، في تغريدة على حسابها عبر تويتر، أمس الجمعة، إن "التقارير التي أفادت بإرسال رسالة أمريكية للإيرانيين عبر وساطة عمانية هي تقارير مغلوطة وخالية من الصحة"، مضيفة أن "هذه التقارير دعاية إيرانية خالصة".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث برسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، تزامنت مع تقارير حول عن تأجيل ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية.