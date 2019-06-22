مقتل وإصابة 8 من القوات الصومالية في تفجير بالعاصمة مقديشو

قتل ثلاثة من القوات الحكومية الصومالية وأصيب خمسة آخرون بجروح، السبت، في تفجير استهدف سيارة تابعة للجيش في منطقة "ويدو" بالعاصمة مقديشو، وفق شهود عيان.

وقالت وسائل إعلام إن ثلاثة من القوات الحكومية قتلوا في انفجار لغم أرضي دمر سيارة عسكرية كانوا على متنها في ضاحية بمقديشو، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة تم نقلهم على أثرها إلى المستشفى.

وأكد مسؤول أمني بالمنطقة في تصريح صحفي للإعلام المحلي أن السيارة العسكرية المستهدفة كانت في طريقها إلى العاصمة مقديشو قادمة من إقليم شبيلي السفلي جنوب العاصمة ضمن قافلة عسكرية تابعة للجيش الصومالي.

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وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار، وفق بيان نشرته الحركة في موقع إخباري محسوب عليها.

إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون المقدم محمد حسين طقني في ناحية هدن وسط العاصمة مقديشو ولاذوا بالفرار قبل أن تصل القوات الحكومية متأخرة إلى مكان الحادث.

ولم تعلق السلطات الحكومية حتى الآن على اغتيال المقدم طقني، فيما تبنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن حادث الاغتيال.