مجموعة ضد غسيل الأموال تهدد إيران برقابة أكثر صرامة

أعطت مجموعة عمل دولية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوم الجمعة مهلة لإيران حتى أكتوبر، للامتثال إلى قواعد الأمم المتحدة وإلا ستواجه رقابة مالية أكثر صرامة. وأقرت "مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية"، خلال اجتماع في ولاية فلوريدا الأمريكية أن إيران لم تجرم بشكل كاف تمويل الإرهاب من بين قضايا أخرى. المجموعة التي تضم 38دولة كانت قد حددت في وقت سابق المهلة في يونيو الجاري لامتثال طهران وذلك خلال اجتماع كان قد عقد في فبراير. وستبقى إيران على القائمة السوداء للمنظمة والتي تضم أيضا كوريا الشمالية.

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