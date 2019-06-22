الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإماراتية في طهران

استدعت الخارجية الإيرانية، السبت، القائم بأعمال السفارة الإماراتية في طهران، بسبب ما أسمته بـ“قيام طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار بالانطلاق من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات”.

وذكر بيان للخارجية نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أنه ”في أعقاب الإجراء العدواني الذي قامت به طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار، وانطلاقها من قاعدة بالإمارات العربية المتحدة، استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة الإماراتية، وأبلغته احتجاج إيران الشديد“.. وفق "إرم نيوز".

وقال رئيس دائرة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية ”لا تقبل الجمهورية الإسلامية توفير تسهيلات للقوات الأجنبية عن أي انتهاكات للمياه والأرض والأجواء الإيرانية، ولا يمكن للبلدان التمييز في مثل هذه الحالات“.

وكان العميد امير علي حاجي زادة قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الايراني، قال الجمعة، إن طائرة التجسس الأمريكية المسيرة التي تم اسقاطها فجر الخميس، انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

ويتاقض اصريح إيران مع حرصها على تعزيز استقرار الدول الأخرى عبر ميلشياتها ووكلائها المنتشرين في المنطقة.