الاتحاد للطيران الإماراتي يعلن تعليق الرحلات عبر المجال الجوي الإيراني

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، تعليق العمليات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان، مؤكدة أنها "ستسير رحلاتها على طرق بديلة إلى عدد من الوجهات من وإلى أبوظبي، وذلك حتى إشعار آخر".
وأشارت الاتحاد للطيران، في بيان صحافي، إلى أنه "بعد القرار الصادر أمس الجمعة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بحظر شركات الطيران الأميركية من التحليق في جزء من المجال الجوي الإيراني، تشاورت الشركة عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية لتقييم الإجراء الأمريكي، وعليه تم تعليق الرحلات عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان".
وأفادت أن "هذه التغييرات في المسار الجوي ستؤدي إلى تأخر بعض الرحلات المغادرة من مطار أبوظبي الدولي نظراً للازدحام المتزايد في المجال الجوي المتوفر، كما ستزيد من وقت الرحلات على بعض الوجهات"، لافتة إلى أنها "ستعلن عن آخر المستجدات حول الرحلات المتأثرة على موقعها الإلكتروني".
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