البحرية الليبية تنقذ 199 مهاجراً خلال 3 أيام

قالت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس اليوم السبت، إنه تم إنقاذ 199 مهاجراً، خلال 3 أيام في غرب ليبيا.

وأوضحت في بيان أن "قطاعات حرس السواحل الثلاثة التابعة لها تمكنت خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الماضية، من إنقاذ 199 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن 5 قوارب مطاطية شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة".

وينتمي المهاجرون لجنسيات السودان وجنوب السودان ومصر والسنغال والصومال وأثيوبيا وبنغلاديش وكان ضمنهم مجموعة من النساء لم تحدد أعدادهن.

وبحسب مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، فقد أنقذ قطاع طرابلس 56 مهاجراً في 3 عمليات، فيما أنقذ القطاع الغربي 30 مهاجراً، وتكفل القطاع الأوسط بإنقاذ 103 آخرين.

وأفاد المكتب بنقل المهاجرين إلى نقاط الإنزال الخاصة بحرس السواحل في "القاعدة البحرية طرابلس، مصفاة الزاوية، ونقطة الخمس"، مشيراً إلى تسليمهم لمراكز إيواء ( طرابلس، والزاوية، والخمس) بعد تقديم مساعدات إنسانية وصحية.