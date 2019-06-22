"الطيران المدني الإماراتي" تدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة مع الأوضاع الراهنة

وجهت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر. وجاء قرار الهئية نظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وحرصاً منها على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي.

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