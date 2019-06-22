الداخلية السعودية ترد على التحذيرات الأميركية بشأن إنفجارين في جدة

ردت وزارة الداخلية السعودية على التحذيرات الأمريكية من انفجارين في مدينة جدة الساحلية في الـ7 من شهر يونيو الجاري.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية ، اللواء منصور التركي ، إن قوات الأمن تتابع حاليًا ما حدث ، مضيفا: ”يبدو أنه عمل إجرامي يتركز حول نزاع شخصي“.

وقال إن هجومًا متعمدًا استهدف سيارتين في مدينة جدة ، مما تسبب في إصابة إيطاليين اثنين.

وتابع: "أظهرت التحقيقات الأولية أن هناك عبوة ناسفة موضوعة تحت دواستي الوقود في السيارتين ، مما تسبب في حريق وإصابة السائقين ، بالإضافة إلى الركاب الإيطاليين الآخرين".

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وأشار إلى أن السلطات الإيطالية تتعاون في التحقيق الجاري في الحادث.

وأعلن عن الحادثين لأول مرة من خلال تحذير رسمي أمريكي أصدرته قنصلية واشنطن في جدة يطلب من المواطنين الأميركيين في المملكة العربية السعودية توخي الحذر وإعادة النظر في تحركاتهم في المملكة في أعقاب انفجارات في جدة يوم السابع من الشهر الحالي.

وفقًا للتحذير المنشور على موقعها على الإنترنت ، تسبب الانفجار في وقوع إصابات ، لكنه لم يسفر عن وقوع قتلى ولم يكن أي مواطن أمريكي من بين المصابين في التفجيرين