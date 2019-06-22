تراجع ميليشيات قطر وتركيا في ليبيا مع تقدم الجيش الوطني

رغم الدعم العسكري واللوجستي الضخم الذي قدمه كل من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر والعلج التركي إردوغان، إلى الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج، في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي، إلا أن هذه الجماعات الإرهابية بدأت في التفكك مع استمرار تضييق الخناق عليهم.

وعقب مرور 3 أشهر على بدء عملية الكرامة، التي أطلقها الجيش الليبي لاستعادة العاصمة طرابلس من الجماعات المسيطرة عليها، دخلت هذه الميليشيات المُسلحة، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، في مرحلة التفكك بعد التصدعات الكثيرة التي خلخلت صفوفها، بعد حققت قوات المشير خليفة حفتر تقدم ملحوظ على مستوى غالبية محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس.

وأعلنت الكتيبة 185 مشاة، بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي، المُنتشرة في العاصمة طرابلس، انشقاقها عن القوات الموالية لحكومة السراج، وانضمامها إلى صفوف الجيش الوطني الليبي.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، مقطع فيديو يوثق انشقاق هذه الكتيبة التابعة للواء الثاني مُشاة بقيادة اللواء فيتوري غريبيل، والتحاقها بالجيش الليبي بكامل ضباطها وأفرادها، ومعداتها وعتادها من أسلحة وآليات وذخائر.

وأشارت في بيان لها، إلى تأييدها للعملية العسكرية للجيش الليبي ضد الإرهابيين والجماعات المُسلحة في طرابلس، مُشددة في نفس الوقت على أن جميع مُنتسبيها الموجودين في منطقة “النواحي الأربع″ يؤكدون دعمهم للغرفة الأمنية في المنطقة وإدارة الاستخبارات.

وأكد اللواء عبدالسلام الحاسي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، خبر التحاق هذه الكتيبة بقوات الجيش الليبي الذي ضيق الخناق على الميليشيات المُسلحة في طرابلس.

وقال الحاسي إن قيادة الجيش الليبي ستجتمع مع ضباط هذه الكتيبة، لافتا إلى أن تصدع الميليشيات يتسع بشكل لافت، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي ينشق فيها ضباط وأفراد من قوات السراج.

وتوقع الحاسي المزيد من الانشقاقات، بالنظر إلى انتصارات الجيش الليبي في مختلف محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس، التي غيرت كثيرا موازين القوى، وقواعد الاشتباك، بما يُسرع عملية حسم معركة تحرير طرابلس وفق الخطة المرسومة لها.

كما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة عن انضمام كتيبة العبور التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، إلى قواتها المسلحة في حربها ضد الإرهاب.

وكان آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب أكد سابقا أن “الوحدات العسكرية مُستمرة في الانشقاق عن حكومة الوفاق، لأنها مجرد عصابات”، لافتا إلى أن انشقاق الكتيبة 185 عن ميليشيات حكومة الوفاق وانضمامها للجيش لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه انشقاق العديد من الوحدات.

وأكد المحجوب، في تصريحات صحافية، أن قوات الوفاق “تفقد ميليشياتها التي تتناقص كل يوم، بعد أن وجد الشباب أنفسهم أمام قوى نظامية عسكرية، وباتت الأمور واضحة أمامهم بأنه لا يمكن مواجهة القوات المُسلحة، ولا جدوى من القتال أمامها”.

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الانشاقاقات المتوالية في ميليشات تنظيم الحمدين وتركيا، تؤكد نجاح تكتيك قوات الجيش الوطني على الصعيد الميداني، بعدما خسرت القوات الموالية للسراج الكثير من أفرادها.

وفي الوقت الذي تتوالى فيه الانشقاقات، ترددت فيه أنباء أخر عن فرار عدد من قادة تلك الميليشيات خارج العاصمة طرابلس، إذ قال محمد البكباك، القيادي السابق في ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، إن الإرهابي هيثم التاجوري قائد هذه الكتيبة، غادر وعدد من مساعديه المقربين العاصمة طرابلس إلى “وجهة خارجية غير معلومة”.

ويأتي هذا الاتهام، فيما هدد عاطف بالرقيق، القيادي في ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، رئيس حكومة الوفاق بأنه سيُفقده هيبته في حال لم يقم بإقالة عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته.

وأرجع في تدوينة نشرها في صفحته الشخصية على فيسبوك، سبب مُطالبته بهذه الإقالة إلى "أنهم مع الطرف الآخر"، وذلك في إشارة إلى الجيش الليبي، الذي يقاتل الميليشيات المُنتشرة في طرابلس.

وتعكس هذه التطورات حجم الارتباك الذي يُحيط بتلك الميليشيات، الأمر الذي دفع البرلماني الليبي، إبراهيم الدرسي، إلى القول إن كل الدلائل تؤشر إلى قرب حسم معركة تحرير طرابلس بأقل الخسائر.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (تابعة للجيش)، في بيان، إن مليشيات "غنيوة" للإرهابي عبدالغني الككلي نفذت مقبرة جماعية في منطقة الكريمية (جنوب العاصمة)، لدفن عدد كبير من الشباب "أرغمتهم على القتال"؛ خوفا من ردة فعل ذويهم وكذلك محاولات لاتهام القوات المسلحة لاحقا بتصفيتهم.

وأوضح أن عصابات جماعة الإخوان المسلحة والمليشيات الإرهابية تعمل على إخفاء خسائرها من العناصر التي لقت حتفها في المعارك مع الجيش الوطني الليبي.

وأشار إلى أن رؤساء عصابات الإخوان يوهمون ذوي القتلى بأن أبناءهم مقبوض عليهم لدى الجيش الوطني الليبي لمحاولة استعدائهم للجيش الوطني الليبي.

ونفى الجيش الليبي نفيا قاطعا هذه الاتهامات، مطالبا الأهالي المغرر بهم في صفوف هذه الميليشيات بالحرص على إعادة أبنائهم من المكان الخطأ.

وأكد أن مصير من يقاتل في صفوف المليشيات "لن يسر".

ولفت إلى أن معركته انطلقت من أجل القضاء على العصابات التي تحتل العاصمة وتصدت للقرار الليبي واختطفت مقدرات البلاد، وتمارس انتهاكات ضد حقوق الإنسان "بتهريب البشر واستباحة الأعراض وإذلال الوطن".