الولايات المتحدة تحاكم قيادياً في حزب الله بتهمة المخدرات

تحاكم الولايات المتحدة الأميركية، قيادياً في حزب الله اللبناني بتهمة تهريب المخدرات .

ورحلت السلطات في البارغواي "رجل الأعمال" اللبناني نادر محمد فرحات إلى الولايات المتحدة، الخميس، حيث سيحاكم بتهمة تبييض أموال مصدرها المخدرات لصالح جماعة "حزب الله" الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

وقال أحد المسؤولين في السكرتارية الوطنية لمكافحة المخدرات في باراغواي، إن "فرحات (42 عاماً) سُلم إلى السلطات الحدودية الأمريكية"، وفق ما أوردته قناة "الحرة" على موقعها الإلكتروني.

ووفقاً السكرتارية الوطنية لمكافحة المخدرات في باراغواي، فإن فرحات يتولى إدارة عمليات تبييض الأموال الناتجة من الاتجار بالمخدرات منذ عام 2015، لصالح حزب الله اللبناني، ويُعتقد أنه ناشط في قياداته بأمريكا اللاتينية.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن فرحات أوقف في مايو (آيار) 2018 في مدينة سيوداد ديل استي في بارغواي، في المثلث الحدودي بين الباراغواي والبرازيل والأرجنتين، وهو المثلث الذي يقال إن "حزب الله" يدير عمليات الاتجار بالمخدرات منه.

Advertisements

ولدى اعتقاله، صادرت سلطات بارغواي مبلغاً نقدياً وصلت قيمته إلى 1.4 مليون دولار، من مقر إقامة فرحات، إضافة إلى مستندات قد تدينه بتهم تبييض الأموال عبر شركة صيرفة.

وقالت صحيفة "ميامي هيرالد"، إن "فرحات متهم بتحريك مئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء العالم لمهربي المخدرات وغيرهم من المجرمين المشتبه في صلتهم بتنظيم "حزب الله"، وظهر اليوم الجمعة، أمام محكمة فيدرالية في ميامي لتقرير ما إذا كان سيواجه تهم تبييض الأموال في ميامي أو في نيويورك، حيث يلاحق بتهم تبييض الأموال لصالح تجار المخدرات".

وأشارت الصحيفة إلى أن فرحات قد يكون أكبر هدف للولايات المتحدة يتم تسليمه من باراغواي، وتعتبره السلطات الفيدرالية آلة تبييض عملاقة لأرباح المخدرات في أمريكا اللاتينية، والسلع الاستهلاكية، وجمع الأموال لصالح التنظيمات الإرهابية.

وتقول السلطات الأمريكية إن "مبالغ هائلة من الأموال غير المشروعة تنتقل عبر شركات تحويل العملات في الباراغواي، التي وصفها مدع في محكمة ميامي الفيدرالية أخيراً كـ"منطقة سيئة السمعة"، لتمويل "حزب الله".

وبحسب "الحرة"، قد تم توجيه الاتهام إلى فرحات وأحد زبائنه، محمود علي بركات، الذي يستورد الأجهزة الإلكترونية من الولايات المتحدة إلى سلسلة متاجر يملكها في الباراغواي، بالتآمر لارتكاب تبييض الأموال من خلال الترويج لتهريب المخدرات ونقل الأموال غير المرخصة والاحتيال عبر الحوالات المالية. ويحاكم بركات في نيويورك بهذه التهم.