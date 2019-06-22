شكرا لقرائتكم ترمب: الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه أوباما أنقذ إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران. وأضاف ترمب في تغريدة على تويتر أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار نقدا، وفتح طريقها أمام انتاج السلاح النووي.

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