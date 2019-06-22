افاد الإعلام الحربي المركزي عن "إصابة 4 أشخاص إثر ​انفجار​ ​دراجة نارية​ مفخخة أعدّها مسلحون مجهولون، على الطريق الواصل بين قرية ككلجة و​مدينة جرابلس​ الخاضعة لسيطرة فصائل "​الجيش الحر​" المدعومة من الجانب التركي ب​ريف حلب الشمالي​ الشرقي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 4 أشخاص بانفجار دراجة مفخخة بريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.