إعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الاتفاق النووي​ الفظيع الذي وقعه الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما أنقذ ​إيران​ وفتح الطريق امامها لانتاج السلاح النووي". وفي وقت سابق أكّد ترامب، في مقابلة مع محطة إن.بي.سي نيوز الإخبارية، أنه لا يسعى إلى حرب مع إيران لكنه حذر من أنّ الصراع إذا حدث فسيؤدي إلى "إبادة لم نشهدها من قبل لكنني لا أتطلع للقيام بذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه أوباما أنقذ إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.