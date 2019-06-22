يعقوب: عدم انصاف اساتذة اللبنانية يهدف لتيئيس الناس وضرب القوى العاملة

اعتبر رئيس حركة النهج ​حسن يعقوب​ أن "عدم انصاف اساتذة ⁧‫الجامعة اللبنانية بعد المساس بلقمة الفقراء والمتقاعدين انما يهدف لتيئيس الناس وضرب القوى العاملة وخاصة من افنى عمره بالعلم وكان عماد بناء الثقافة و​العلوم​ للاجيال الشابة التي تبنى عليها الاوطان"، مشيرا الى أنه "مهما كان القرار بشأن الاضراب ارفعوا ايديكم عن الجامعة".

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