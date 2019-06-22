جمعية "حماية جبل موسى" نظمت مناورة لإطفاء حرائق الغابات

نظمت جمعية "حماية ​جبل موسى​" مناورة لإطفاء ​حرائق الغابات​ عند مدخل ​محمية جبل موسى​ - بيدر الشوك - في بلدة قهمز. وجرى خلال المناورة افتعال حريق ثم اخماده بجهود وطاقات عناصر ​الدفاع المدني​ بمؤازرة فريق عمل جمعية حماية جبل موسى ومتطوعين اضافة الى تأمين سلامة الزوار المحاصرين وإنقاذ المصابين.

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