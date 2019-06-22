شهيب دعا أساتذة اللبنانية لادراك خطورة ما يترتب على ضياع العام الجامعي

علّق وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، في بيان، على قرار مجلس مندوبي رابطة أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ الذي ينص على الاستمرار ب​إضراب​ الأساتذة المتفرغين بعد التصويت على نقض قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب، مؤكداً أننا "نحترم قرار الأكثرية في مجلس مندوبي الجامعة اللبنانية بنقض قرار الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة بوقف الاضراب موقتا، وسأقوم بالجهود اللازمة لاستكمال الحوار الهادىء والبناء مع الهيئة التنفيذية والعمل مع المسؤولين في الدولة على تحقيق ما يمكن تلبيته من المطالب المشروعة للأساتذة وإنقاذ العام الجامعي الذي هو مسؤولية الجميع".

ودعا شهيب الأساتذة إلى "تجاوز الانقسام والتحلّي بالوعي لادراك خطورة ما يترتب على ضياع العام الجامعي لأكثر من 80 ألف طالب".