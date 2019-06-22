طالوزيان: ذوو الارادات الصلبة هم مدرسة في تخطي الحواجز وازالة الحدود

اشار النائب ​جان طالوزيان​ في كلمة له خلال احياء مركز L'Appui المتخصص في رعاية ​الأطفال​ ذوي الاحتياجات الخاصة مهرجانا الى أن "الارادة الصلبة هي رأس الحربة في تحقيق النجاحات، وأن ذوي الإرادات الصلبة هم مدرسة في تخطي الحواجز وإزالة الحدود وإستنفار الإرادة".

كما أثنى على "تضحيات الراهبات"، مؤكدا "وجوده الدائم الى جانبهن لجعل هذا المركز هدفا يرصد ومكانا يقصد".

وتخلل المهرجان برنامج خاص بالأطفال وألعاب مختلفة وإحتفال موسيقي متنوع، وسادت أجواء من الفرح والأخوة.