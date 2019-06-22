السيد: وزير الاتصالات يحاول تمرير صفقة تجهيز بناء لصالح "تاتش" بطريقة ملتوية

اشار النائب اللواء ​جميل السيد​ إلى أنه "بعد إنفضاح صفقة إستئجار وتجهيز بناء في السوليدير لصالح شركة الخليوي MTC Touch،التي كانت ستكلف ​الدولة​ ما يقارب ١٠٠ مليون ​دولار​ وبينما تعاني دولتنا شبه إفلاس يحاول وزير الإتصالات تمرير الصفقة مجدداً بطريقة ملتوية"، مضيفا:"المطلوب إلغاء الصفقة نهائياً، وهذه أموال شعب ​لبنان​ والتبذير ممنوع".

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