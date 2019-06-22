مياه الري ألحقت أضرارا بمقبرة الغرباء في بلدة بخعون

تسببت ​مياه الري​، التي تدفقت على مقبرة الغرباء في بلدة بخعون، بانهيار جدارها الغربي وإلحاق أضرار واسعة بتسعة قبور إنهارت بشكل كلي أو جزئي، ما أدى إلى ظهور رفات بعض الموتى.

وسارعت الورش التابعة ل​بلدية بخعون​ إلى إصلاح القبور وإرجاع الرفات إلى داخلها، وإعادتها كما كانت.

وأعلن رئيس البلدية زياد جمال أننا "أجرينا إتصالات ب​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​ ووضعناها في صورة الأضرار الحاصلة والتي نتجت عن الإهمال في تنظيف قنوات مياه الري، ما أدى إلى تدفق المياه إلى المقبرة وتضررها".

وأضاف: "كما اتصلنا بمفرزة قوى الامن الداخلي في الضنية لوضعها في الصورة، وبرئيس ​الهيئة العليا للإغاثة​ اللواء محمد خير لكنه لم يكن على السمع، وتواصلنا أيضا مع إمام مسجد العين في البلدة الشيخ سليم الحلبي لاستشارته في الموضوع".