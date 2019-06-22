أبو الحسن: كل ما قامت به الحكومة هو تقديم موازنة ترضي مؤتمر سيدر

أشار عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في حديث تلفزيوني، إلى أن اللقاء يحاول من خلال العمل في ​لجنة المال والموازنة​ ولاحقاً في الهيئة العامة لمجلس النواب تصويب الكثير من الأمور في الموازنة، لأنها بالشكل الحالي لن تؤدي إلى ضبط العجز.

وشدد أبو الحسن على أن المطلوب أن يكون هناك موازنة إصلاحية وليس رقمية من أجل تحقيق أهداف معينة، لافتاً إلى أننا "نعمل لتكون الموازنة عادلة لأن هناك إستهداف بشكل أو بآخر للطبقات الشعبية".

ورأى عضو "اللقاء الديمقراطي" أن "كل ما قامت به ​الحكومة​ هو تقديم موازنة ترضي ​مؤتمر سيدر​ بكل أسف"، مشدداً على أن سلسلة الراتب والرواتب هي حق، لكن المشكلة هي عند السلطة التي لم تقم بالحسابات بالشكل اللازم، قائلاً: "ذاهبون اقتصادياً ومالياً باتجاه خطير في لبنان يجب تصحيحه وأن نسلك الدرب الذي ينقذ البلاد"، واصفاً ما يجري في ​المجلس النيابي​ بالإيجابي، لأن المجلس يثبت أنه سيد نفسه.

وأعلن أبو الحسن أننا "تقدمنا بـ4 اقتراحات لتعزيز الواردات وضعناها بعهدة لجنة المال، منها فرض رسوم على الدخان المستورد وإلزام المدارس والجامعات الخاصة بدفع ضريبة دخل وفرض ضريبة على كلّ من ترسو عليه مناقصة في لبنان".