بومبيو: دفاع أميركا عن الحرية الدينية أصبح أقوى من أي وقت مضى

أكد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ ان "النهوض ب​الحرية الدينية​ أمر أساسي للخارجية الأميركية وهو أولوية سياسية"، مشيرا الى انه "بفضل ​تقرير​ الحرية الدينية الدولي لعام 2018 والتقرير الوزاري السنوي الثاني لتعزيز الحرية الدينية، أصبح دفاع ​أميركا​ عن الحرية الدينية أقوى من أي وقت مضى.

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