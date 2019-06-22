شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الصحفيين يناقش اليوم تشكيل لجنة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان اجتماعا له مساء اليوم السبت، لمناقشة شئون الأعضاء واعتماد محضر اجتماع المجلس السابق. ومن المقرر أن يشهد اجتماع مجلس النقابة تشكيل لجنة القيد، واعتماد محضر لجنة المعاشات بتاريخ 13 يونيو. كما تنظم نقابة الصحفيين، اليوم السبت، حفل حلف اليمين وتسليم الكارنيهات للأعضاء الجدد الذين تم قيدهم فى لجنة القيد الأخيرة. ‌

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