شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان توصى بحصر وتسجيل أراضى وأملاك "الأوقاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن إهدار أراضى الأوقاف لصالح بعض الأشخاص والمطالبة بحصر أراضى الأوقاف بمنية النصر محافظة الدقهلية.

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وطالبت النائبة آمال طرابية بحصر جميع أراضى وأملاك الأوقاف فى مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، ليتسنى الاستفادة منها فى الخدمات العامة للأهالى، محذرة من إهدار أموال وأراضى الوقف وتضييعها.

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وأوصت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، هيئة الأوقاف بحصر جميع أراضى وأملاك الأوقاف بمركز منية النصر، وإعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه التوصية، وإلزام هيئة الأوقاف بتنفيذها.

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وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أهمية وضرورة الحفاظ على مال الوقف، وعدم تضييع أموال وأملاك الأوقاف والحفاظ على شرط الواقف، وحل مشكلات الهيئة مع المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة الدينية كان لها دور مؤثر فى حل الإشكالية والنزاع بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى.

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وشدد "العبد"، على ضرورة أن تسرع هيئة الأوقاف فى حصر وتسجيل جميع أراضى وأملاك الوقف وإثبات ملكيتها، وعدم تعطيل تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد المصرى.

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من جانبه، أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، أن هناك ضرورة ملحة لحل النزاعات الخاصة بأراضى وأملاك الأوقاف مع المواطنين، مع الحفاظ على مال الوقف، وعدم التعسف فى استعمال الحق.

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وتحدث اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية، عن ضرورة أن تستمر هيئة الأوقاف فى تسجيل وحصر أراضى وأملاك الأوقاف، وأن يتم حل النزاعات مع المواطنين.