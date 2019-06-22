شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موزمبيق يهنئ السيسي على النجاح المبهر لافتتاح بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فيليبى جاسينتو نيوسي" رئيس جمهورية موزمبيق، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على النجاح الباهر لحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما وجه التهنئة على فوز المنتخب الوطنى على نظيره الزيمبابوى بافتتاح البطولة ‌ ووجه الرئيس الموزمبيقى للرئيس السيسى الدعوة لزيارة موزمبيق.

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