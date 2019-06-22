شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعلن تفاصيل وشروط التقدم لمسابقة مشروعات تخرج طلاب الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شروط التقدم لمسابقة مشروعات تخرج طلاب الإعلام للعام الدراسى المنتهى.

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وقال عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المسابقة التى تقام برعاية الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، "التميز الإعلامى" وهى مسابقة سنوية ينظمها الموقع الرسمى للمجلس بين مشاريع تخرج الطلاب، فى السنة الاخيرة من دراستهم الجامعية.

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وأضاف عبد الجواد ابو كب أن المسابقة تهدف إلى دعم العناصر المبدعة والمتميزة بين الطلاب وتحفيز طلاب السنوات التالية لهم لبذل جهد أكبر فى مشروعات تخرجهم بالاضافة إلى تعريفهم بضرورة تطبيق المعايير والأكواد المهنية التى تنظم سوق الإعلام، وكذلك منح أعضاء هيئات التدريس تقديرهم المستحق، بالاضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المجلس والمؤسسات التعليمية بما يساهم فى رفع مستوى الخريجين ويخدم المهنة.

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وأشار إلى أنه يفتح باب تلقى المشروعات من 21يونية وحتى 11يوليو للعام 2019، تعلن بعدها أسماء المشروعات والجهات المشاركة،مضيفا:"ترسل الأعمال فى مظروف مغلق سواء ورقية أو أعمال على سى دى أو فلاشة على عنوان المجلس - القاهرة. كورنيش النيل -مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون(ماسبيرو)-باب، يسلم باليد أو بالبريد.

يكتب على المظروف من الخارج مسابقة مشروعات التخرج لطلاب إعلام ،يرفق بمشروع التخرج خطاب من ادارة الكلية أو القسم أو الأكاديمية أو المعهد يطلب التقدم إلى المسابقة متضمنا أسماء الطلبة ومشرفيهم الأكاديمى وبيانات من يتم تحديد اسمه كنقطة اتصال لمتابعة سير المشروع فى المسابقة".

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وأوضح عبد الجواد أبو كب أنه يقتصر التقديم على مشروعات التخرج الخاصة بالعام الدراسى 2018/2019 ولا يمتد لأعوام دراسية أخرى وأنه سوف يتم استعراض وتقييم جميع المشاريع المقدمة إلى المسابقة بشكل محايد من قبل أساتذة وخبراء فى كل تخصص، مؤكدا أن جميع المجموعات المتقدمة سوف تحصل على شهادات مشاركة فى المسابقة، كما ستتلقى المجموعات الفائزة شهادات ودروع تقديرية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء هيئة التدريس.