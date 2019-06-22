شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: البطولة الأفريقية رسالة بقدرة مصر على الترحيب بشعوب العالم على أرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن تنظيم القيادة المصرية لحفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، كان فى غاية الروعة والجمال، الذى أوصل رسالة مهمة للعالم، بأن أرض مصر قادرة على استيعاب كل الشعوب على أرضها الحبيبة.

وأكدت فهيم فى بيان لها على أن التنظيم كان رسالة قوية للجميع بأن على الرغم من المخاطر التي تواجهها مصر إلا أنها قادرة على إقامة أكبر بطولة إفريقية على أرضها.

ولفتت عضو البرلمان أن الرئيس السيسي حريص على التقارب بين الشعوب الإفريقية في جميع المجالات، فبجانب المنتديات التي تعمل على إحداث ذلك التقارب الفكري والثقافي والاجتماعي، يحرص على إقامة منتديات لمكافحة القضايا الهامة كالفساد، وأخيرا حرص الرئيس على التقارب الكروي بين البلدان الإفريقية.

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