شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة للجنة الشباب بـ"النواب": لا دخل لنا بترشيح الحكام للكورسات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، طلبى إحاطة مقدمين من كل من النائبين إسماعيل نصر الدين ومديح عمار، بشأن التغول والتدخل المستمر من جانب غرف سياحة الغوص فى الاختصاصات الخاصة بالاتحاد المصرى للغوص، وتعارض ذلك مع الاتجاه الدولى بحظر التدخل الحكومى فى الانشطة الخاصة بالاتحادات الرياضية.

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وأوصت اللجنة بمزيد من الدراسة الوافية لهذا الملف وعدم الاستعجال فى اتخاذ أى قرار نظرا لتشابك بعض الأمور.

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كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب سلامة الرقيعى حول استبعاد الحكم الدولى لكرة القدم محمد معروف المدرس بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش من الالتحاق بعدد من الكورسات الفنية، على الرغم من أنه حكم من حكام النخبة وحكم دولى.

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وأشار النائب إلى أنه تم ترشيح حكم آخر ولم يحضر تلك الكورسات مما أضاع على مصر مكانا بقائمة الدارسين لتلك الكورسات.

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ومن جانبه، أكد الاتحاد المصرى لكرة القدم رسميا من خلال مذكرة موقعة من النائب ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد على اللجنة أن الاتحاد المصرى لكرة القدم ليس له دخل من قريب أو بعيد عن ترشيح الحكام لتلك الكورسات، وإنما تأتى الترشيحات من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.