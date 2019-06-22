شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتنفيذ محطة مترو جديدة بين محطتى المرج القديمة وعزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بموافقة جميع أعضائها، بوضع إنشاء محطة مترو جديدة بين محطتى المرج القديمة وعزبة النخل، فى أولوية خطة الهيئة فى تنفيذ محطات جديدة، لما لها من أهمية وأولوية كبيرة، وذلك فى ضوء طلب إحاطة قدمه النائب أحمد على ابراهيم.

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وعبر النائب هشام عبد الواحد فى كلمته خلال الاجتماع، عن أهمية تنفيذ المحطة، بعد استعراض عدد من الصور التى أوضحت الزحام الشديد فى محيط المحطة، مؤكداً أن شركة مترو الأنفاق ذاتها أرسلت للهيئة توصية بذلك، فضلاً عن محافظ القاهرة، ويظل الأمر كما هو، مشدداً على ضرورة دراسته لتنفيذه فى القريب العاجل.

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وفى ذات السياق، قال ممثلو الهيئة، إن عدم وجود أجهزة إنذار على رصيف محطتى المرج وعزبة النخل، ليس من باب التقصير، ولكنها سياسة عامة، وأن الانذارات تم وضعها فى جزء كبير من الخط الثانى، وجارى استكماله.

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