شكرا لقرائتكم خبر عن 15 طلب إحاطة أمام "اتصالات البرلمان" لتطوير البريد وخدمات المحمول والسنترالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، الأسبوع الجارى، 15 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن تطوير مكاتب البريد، وخدمات المحمول وخطوط التليفون الأرضى والسنترالات.

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وتبحث اللجنة اليوم، طلبا الإحاطة المقدمين من النائب عمرو حسن غلاب، بشأن عدم توافر مكاتب بريد صرف المعاشات ببعض قرى مكتب ملوى محافظة المنيا، وزيادة عدد مكاتب البريد الخاصة بصرف المعاشات للمواطنين بمركز ملوى محافظة المنيا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن عدم تشغيل مكتب بريد قرية المسير مركز قوص أسيوط، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم موافقة الهيئة القومية للبريد على التشغيل التجريبى لمكاتب بريد المسيرى والجلاء التابعين لمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن عدم تسليم مكتب بريد قرية الجلاء بمدينة برج العرب بالإسكندرية رغم الانتهاء من البناء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم شهاب، بشأن قصور الخدمة بمنطقة بريد طنطا والتخبط فى إصدار قرارات بنقل العاملين بدون دراسة.، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فؤاد كوش، بشأن التباطؤ فى إنشاء مكاتب البريد فى قرى مركز بنها (قرية ميت الحوفيين - قرية مجول – قرية سندنهور – قرية وروره).

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أما بالنسبة للاجتماع المزمع عقده غداالأحد، تناقش اللجنة طلبات الإحاطة الخاصة بخدمات المحمول، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن تركيب أجهزة محمول بجوار المدارس ومناطق سكنية دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن سوء خدمة شركات المحمول الأربعة بمحافظة بورسعيد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن انقطاع خدمة الإنترنت اثناء أداء امتحان الصف الأول الثانوي.

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وتبحث اللجنة خلال اجتماعها الاثنين، طلبات الإحاطة الخاصة بخطوط التليفونات، ومنها المقدم من طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عبدالرحمن البكرى، بشأن عدم وجود خطوط تليفونات أرضية متوفرة بمدينة دمياط الجديدة رغم أنها من أفضل المدن الجديدة، وطلب النائب محمد عقل، بشأن التجاوزات المالية فى نادى اتصالات بنى سويف ونادى الاتصالات بالقاهرة – المعادى، والنائب نبيل أبو باشا، بشأن سوء خدمة سنترال كفر الزيات وتدهور وضع التليفون الأرضى، وطلب النائبة أنيسة عصام حسونة، بشأن مناقصة مصلحة الضرائب المصرية لميكنة الإجراءات الخاصة بالضرائب، وطلب النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن رفض اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الاتصالات للشركات المتقدمة فى مناقصة ميكنة إجراءات مصلحة الضرائب.