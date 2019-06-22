"نقل البرلمان" تبحث مد مترو الأنفاق إلى التبين و15 مايو.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن مد مترو الأنفاق إلى مدينتى التبين و15 مايو لخدمة أهالى حلوان وضواحيها، فى اجتماع برئاسة النائب هشام عبد الواحد، وبحضور ممثلين عن وزارة النقل. ‌ ‌ ‌ وأكد مسئول الوزارة، أن المد سيكلف الهيئة نحو 9 مليارات جنيه بشكل مبدئى، وأن هذه التكلفة ليست متاحة طبقاً للأولويات، ووعدوا بإدراجها فى الخطة المقبلة، بعد إخضاعها للدراسة الشاملة من خلال الوزارة، ومعرفة الكثافة السكانية لتلك المناطق، والحد الأدنى لاقتصادية التشغيل. ‌ ‌ Advertisements ‌ ووعد ممثلى الوزارة أيضاً بمد محطتى مترو المعصرة وحدائق حلوان بسلالم كهربائية تخفيفاً عن كبار السن، وكذلك مد أبواب جانبية فى محطة مترو حلوان لتسهيل خروج الركاب إلى موقف السيارات، فى خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

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