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مطالب برلمانية باستراتيجية لمواجهة السيارات المتهالكة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار النواب، إلى أن القانون رقم «140» لسنة 1956، يجرم ترك السيارات المتعطلة أو المتهالكة في الشوارع، معتبرًا إياها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أنه يقتصر على الغرامة المالية من 200 إلى 2000 جنيه.

ولفت النواب، إلى أن هناك خطورة من انتشار السيارات المتهالكة المركونة بالشوارع، لاسيما في المناطق الحيوية وأماكن السفارات وتجمعات المواطنين، حيث يمثل وجودها قنبلة موقوتة، والذى من الممكن أن يستغلها الإرهابيون بطرق غير شرعية، مطالبين بتطبيق عقوبة قانونية على كل من يترك سيارته المتهالكة فى الشوارع لفترة طويلة، كى لا يتم استخدامها فى حادث إرهابى، وتحويلها من متهالكة إلى مفخخة، لا يشك أحد فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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