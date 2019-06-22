شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: افتتاح أمم أفريقيا أبهر العالم.. وشكرا للرئيس والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بحفل افتتاح كاس الأمم الأفريقية والتنظيم الذى أبهر العالم، مشيرا إلى أن مصر أثبتت للعالم قدرتها على تنظيم المحافل الدولية بشكل احترافى وعودة مصر إلى سابق ريادتها أفريقيا وعالميا.

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وأضاف أبو العلا، فى بيان صحفى له اليوم، أنه يتوجب توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية على الجهود التى قامت بها من أجل خروج الشكل المنظم الذى خرج به افتتاح البطولة.

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وقال عضو مجلس النواب: "علينا أن نستثمر تلك البطولة حيث يتابعها ما يزيد عن 2 مليار شخص على مستوى العالم وبالتالى ستكون فرصة كبيرة لإثبات قدرة مصر على تنظيم كبرى الأحداث العالمية ومن ثم نوجه رسالة لكافة دول العالم إلى أن مصر أصبحت فى مصاف الدول الكبرى".