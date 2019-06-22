مدرب ناميبيا يتحدى “الأسود”: قادرون على هزم المغرب

أكد ريكاردو مانيتي، مدرب المنتخب الناميبي لكرة القدم، أن منتخب بلاده قادر على هزم نظيره المغربي، غدا الأحد، على أرضية ملعب السلام في القاهرة، في أولى جولات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019.

وقال مانيتي في تصريحات صحافية “نملك كل المؤهلات لهزم منافسينا في مجموعتنا المصنفة الأقوى في نهائيات الكأس الإفريقية”.

وأضاف مدرب ناميبيا “سنربك حسابات المنافسين وأولهم المغرب، نحن قادرون على هزمه، لأن هدفنا هو انتزاع أول ثلاث نقاط حتى تكون انطلاقتنا ناجحة في “الكان” “.

جدير بالذكر أنه أعطيت أمس الجمعة، ضربة بداية كأس أمم إفريقيا، خلال المباراة التي جمعت بين مصر وزيمبابوي، وانتهت بتفوق “الفراعنة” بهدف دون رد، علما أن المنافسة ستسمر إلى غاية 19 يوليوز القادم.