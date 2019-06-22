متورط في محاولة القتل العمد يرعب سكان الصويرة.. مديرية الأمن: “ضرب نفسه بسكين وحاول مهاجمة الشرطة”

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، قد اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، في الساعة الأولى من فجر اليوم السبت، وذلك خلال مشاركته في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة سكر متقدمة، وعرض أمن وسلامة المواطنين وموظفي الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة، أن المشتبه فيه البالغ من العمر 20 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في محاولة القتل العمد، كان قد أحدث الضوضاء بالحي السكني الذي يقطن به، وهدد سلامة المواطنين بواسطة السلاح الأبيض، كما أبدى مقاومة عنيفة خلال تدخل دوريات الشرطة، التي اضطر أحد عناصرها لإشهار سلاحه الوظيفي كتدبير احترازي، وهو ما مكن من توقيف المعني بالأمر وحجز السكين المستعمل في الاعتداء.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم نقل المشتبه فيه للمستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية بعدما تعمد إيذاء نفسه بواسطة السلاح الأبيض المحجوز، في محاولة منه لثني عناصر الشرطة عن توقيفه، وذلك قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتـحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.