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أعلن نادي أولدهام الإنجليزي، أحد أندية الدرجات السفلى في إنجلترا، إجرائه لمباراة ودية مع فريق الرجاء البيضاوي، وصيف بطل البطولة الاحترافية، هذا الصيف، في إطار تحضيراتهما لمنافسات الموسم المقبل.
وأكد النادي الإنجليزي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذه المباراة، سوف تقام في 14 من شهر غشت المقبل، بملعب “أدرار” في أكادير.
جدير ذكره، أن نادي أولدهام، يمارس في دوري الدرجة الرابعة في إنجلترا، ويملكه المغربي عبد الله لمسكم، رجل الأعمال ووكيل اللاعبين في إنجلترا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يواجه فريقا إنجليزيا هذا الصيف استعدادا للموسم المقبل – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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