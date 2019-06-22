ناميبيا آخر منتخب يهزمه المغرب في افتتاحيات “الكان”

ظيوسف العيرجي

يستهل غدا الأحد، المنتخب الوطني لكرة القدم، مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بمواجهة منتخب ناميبيا، على أرضية ملعب السلام في القاهرة، ضمن أولى جولات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا جنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

ويتفاءل الجمهور المغربي بناميبيا، خاصة أنه آخر منتخب فاز عليه الأسود في المباريات الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، عندما دك شباكه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في دورة غانا 2008.

وفشل المنتخب الوطني منذ خماسية ناميبيا في تحقيق الفوز خلال مواجهاته الأولى في “الكان”، إذ خسر ضد تونس عام 2012 بالغابون بهدفين مقابل هدف واحد، ثم تعادل سلبا ضد أنغولا سنة 2013 بجنوب إفريقيا، قبل أن ينهزم في النسخة الأخيرة بالغابون، في مواجهته للكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، علما أن “أسود الأطلس” غابت عن دورتي 2010 بأنغولا، و2015 في غينيا الإستوائية.